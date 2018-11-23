Виновница пожара в общежитии Чусового, где погибли шесть человек, отправится на поселение

В Чусовом вынесли приговор 18-летней виновнице пожара в общежитии, где погибли шесть человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Она получила год и 10 месяцев колонии-поселения. Приговор в силу не вступил.

Напомним, сообщение о возгорании поступило ночью 27 февраля. К моменту прибытия первых пожарных на третьем, четвертом и пятом этажах было сильное задымление. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в одной из квартир оставили включенной в сеть электроплитку. Возгорание случилось ночью, огнеборцам о нем сообщили поздно, это способствовало распространению пламени. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара.