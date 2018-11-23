Виновница пожара в общежитии Чусового, где погибли шесть человек, отправится на поселение

23 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Пермский край

Виновница пожара в общежитии Чусового, где погибли шесть человек, отправится на поселение

В Чусовом вынесли приговор 18-летней виновнице пожара в общежитии, где погибли шесть человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Она получила год и 10 месяцев колонии-поселения. Приговор в силу не вступил.

Напомним, сообщение о возгорании поступило ночью 27 февраля. К моменту прибытия первых пожарных на третьем, четвертом и пятом этажах было сильное задымление. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в одной из квартир оставили включенной в сеть электроплитку. Возгорание случилось ночью, огнеборцам о нем сообщили поздно, это способствовало распространению пламени. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара.

Чусовой общежитие пожар шесть погибших(2018)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Чусовой общежитие пожар шесть погибших(2018)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Чусовой общежитие пожар шесть погибших(2018)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Виновница пожара в общежитии Чусового, где погибли шесть человек, отправится на поселение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пожар, общежитие, Чусовой, уголовное дело, пострадавшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.10.2018 15:58 Мск 18-летнюю жительницу Чусового судят за смерть в пожаре шести людей
Ранее 20.03.2018 12:26 Мск Выписаны все пострадавшие при пожаре в общежитии Чусового
Ранее 06.03.2018 08:10 Мск Восемь человек, пострадавших в смертельном пожаре в Чусовом, выписаны из больницы
Ранее 01.03.2018 12:55 Мск Власти Прикамья дадут денег жителям Чусового, пострадавшим в пожаре в общежитии
Ранее 28.02.2018 16:24 Мск Погорельцев чусовского общежития разместили в гостинице
Ранее 28.02.2018 08:33 Мск Минздрав Прикамья: здоровье пострадавших на пожаре в Чусовом не вызывает опасений
Ранее 27.02.2018 15:59 Мск В больницы Прикамья госпитализировали 11 человек из горевшего общежития в Чусовом
Ранее 27.02.2018 11:09 Мск Пожар в общежитии Чусового, где сгорели шесть человек, мог произойти из-за включенной в сеть электроплитки
Ранее 27.02.2018 08:00 Мск Четыре человека госпитализированы в Пермь из горевшего общежития в Чусовом
Ранее 27.02.2018 03:44 Мск Шесть человек погибли в результате пожара в общежитии Пермского края

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 740

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети