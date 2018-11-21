В ДНР задержан агент СБУ, готовивший теракт на выборах

МГБ ДНР предотвратило теракт СБУ на выборах 11 ноября. Об этом заявил пресс-офицер ведомства Михаил Попов.

Читайте также: СБУ завела уголовное дело по факту проведения выборов в ДНР и ЛНР

По его словам, в день выборов в подсобном помещении одного из избирательных участков был задержан агент СБУ при передаче устройства с зажигательной смесью члену участковой комиссии. Тот должен был заложить устройство в контейнер с бюллетенями.

По планам организаторов теракта, устройство должно было сработать после транспортировки в ЦИК, спровоцировав большой пожар.

Как сообщало Накануне.RU, на Украине также планировали осуществить диверсию на химическом гиганте "Стирол".