21 Ноября 2018
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"Золотая судья" Хахалева лишилась поста главы коллегии в краевом суде Кубани

Скандальная судья Елена Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

Решение о ее уходе с поста было принято по итогам заседания коллегии суда 20 ноября, сообщил "Коммерсант".

В октябре Хахалева, получившая известность после шикарной свадьбы дочери, заявила, что ее диплом о юридическом образовании не является поддельным. К СМИ, которые распространяли эти сведения, она намерена предъявить иск.

Ранее подлинность ее диплома была поставлена под сомнение. Появилась информация, что в Абхазском государственном университете нет данных о получении Хахалевой высшего юридического образования.

Как добавляет Regnum, в начале сентября Хахалеву исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда.

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"Золотая судья" Хахалева лишилась поста главы коллегии в краевом суде Кубани

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Теги: елена хахалева, судья, краснодарский краевой суд



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