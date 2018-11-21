Украина может потерять рыбный промысел в Азовском море

Россия может получить почти все биологические ресурсы Азовского моря, а Украина - потерять их. К такому выводу пришли украинские "Вести".

Напомним, в конце октября Накануне.RU сообщало, что заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, на которой планировалось поделить квоты на вылов рыбы в следующем году, было сорвано главой запрещенного в России меджлиса Рефатом Чубаровым. В результате квоты так и не были определены, но ввиду того что Россия контролирует бóльшую часть моря, Украина может остаться без промысла рыбы.

Основатель крупного рыбодобывающего предприятия "Марфиш" в Мариуполе Олег Сенченко опасается, что люди, которые задействованы в рыболовецкой отрасли в Азовском море, останутся без работы.

"Наши суда не выйдут в море, потому что не будет правоустанавливающих документов для ведения промысла", - считает он.

"Получается, что мы отдаем в руки России все Азовское море. До этого было два собственника, а теперь будет один", - говорит директор крупного рыбодобывающего предприятия "Маяк" Валентина Бондарь.

По ее словам, после захвата Украиной российского судна "Норд" рыбаки опасаются ходить в те районы, в которых работали раньше. С предприятия уже уволились два капитана, а среди рыбаков растут протестные настроения.

Как сообщало Накануне.RU, после возвращения Крыма в состав России Украина стала вылавливать в 2,5 раза меньше рыбы.