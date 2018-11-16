Клинцевич не исключил закрытия Азовского моря для украинских судов

Москва может перекрыт Азовское море для прохода украинских плавсредств в ответ на задержание Киевом ряда судов, заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Госпогранслужба Украины задержала в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов за заходы в порты Крыма.

Как передаёт "РИА Новости", Клинцевич не исключил, что на действия Киева последует ответ российской стороны.

"Нас буквально толкают на резкие ответные действия", — подчеркнул он, добавив, что есть возможность за несколько минут перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства.

Такие действия украинских властей сенатор охарактеризовал как "явный беспредел".