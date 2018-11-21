21 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинской области произошло свыше 50 подземных толчков

В Катав-Ивановском районе за 2,5 месяца зарегистрировано свыше 50 афтершоков с магнитудой от 1.5 до 4.4. Такие данные представили ученые уральского отделения Российской академии наук в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Землетрясение в Катав-Ивановском районе относят к числу самых сильных на территории Урала, и по энергии и магнитуде сравнимо с билимбаевским землетрясением в 1914 г.

"Ярко выраженный афтершоковый период после землетрясения на Урале мы наблюдаем впервые. Наличие повторных толчков даёт основание для утверждения того, что процессы разгрузки напряжения в горных породах продолжаются", - говорит заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности, кандидат технических наук "ГИ УрО РАН" Перми Денис Шулаков.

Самые сильные толчки были зафиксированы 5 сентября магнитудой 4,2, 29 сентября магнитудой 4,5 и 15 ноября магнитудой 4,4.

В целом учены считают, что афтершоки на Южном Урале будут затихать.

"Уже сейчас они слабее и слабее, чем в первые дни после землетрясения. Но у нас нет никаких изученных образцов на Урале, потому что с таким мощным природным явлением, повторюсь, мы столкнулись впервые", - отметил Шулаков.

Для мониторинга очага землетрясения необходима установка стационарного оборудования в районе.

"Такая записка подготовлена на имя губернатора региона Бориса Дубровского. Так что все мы надеемся, что решение вопроса будет положительным", - говорится в сообщении администрации района.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском районе в 03.58 5 сентября в 1,5 км от поселка Орловка. Подземные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска и Челябинской области, а также в Свердловской области и Башкирии. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, в домах начали трескаться стены, посыпалась штукатурка, падала посуда. Некоторые жители выбегали из дома на улицу.

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В Челябинской области произошло свыше 50 подземных толчков

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Теги: землетрясение, МЧС, ЧС, Катав-Ивановск,



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