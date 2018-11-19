19 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Жители Катав-Ивановска, пострадавшие от землетрясения, записали видеообращение к губернатору

Жители Катав-Ивановска пожаловались губернатору Борису Дубровскому на ужасные жилищные условия. Глава области отреагировал на вибеообращение и поручил главе района и своему заместителю помочь людям, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеообращение записали жильцы двухэтажных домов по улице Стройгородок. По словам жителей, их дома разрушаются, крыши в дырах, отопления практически нет, в квартирах плесень. После землетрясения по всему дому образовались трещины. Они неоднократно обращались в районную администрацию, но помощи так и не получили.

Борис Дубровский поручил главе Катав-Ивановского района Евгению Киршину в ближайшее время встретиться с жителями и представить четкий план решения их проблем. Проконтролирует эту работу аппарат губернатора и правительства региона. Вице-губернатору Сергею Шалю дано поручение проверить подключение домов к теплу и водоснабжению, а также прояснить ситуацию с обслуживанием этих домов управляющей компанией.

"Из видеообращения не является очевидным, связаны ли какие-то из перечисленных проблем жителей этих домов непосредственно с серией подземных толчков, которые осенью произошли в Катав-Ивановском муниципальном районе. Тем не менее, губернатором сразу же создана после первого эпизода межведомственная комиссия, одной из задач которой является проверка зданий и сооружений на предмет разрушения их конструктива. Необходимо осуществить повторную проверку и в случае подтверждения опасений принять все необходимые меры", - подчеркнули в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский в Катав-Ивановске после землетрясения(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Илья Бархатов,

Как ранее сообщало Накануне.RU, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском районе в 03.58 5 сентября в 1,5 км от поселка Орловка. Подземные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска и Челябинской области, а также в Свердловской области и Башкирии. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, в домах начали трескаться стены, посыпалась штукатурка, падала посуда. Некоторые жители выбегали из дома на улицу. В 12.27, по данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в Катав-Ивановском районе произошла повторно сейсмическая активность интенсивностью 4,6.

15 ноября в Катав-Ивановском районе снова произошло землетрясение. Был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4 балла.

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Жители Катав-Ивановска, пострадавшие от землетрясения, записали видеообращение к губернатору

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Теги: землетрясение, Катав-Ивановск, Борис Дубровский, обращение,



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