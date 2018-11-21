Станислав Черчесов назвал проигрыш от сборной Швеции заслуженным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итоги заключительного матча для нашей команды в Лиге наций, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, что минувшей ночью россияне уступили на выезде сборной Швеции со счетом 0:2.

"Поражение не обидное, а заслуженное. Шведы играли качественнее. Понятно, что у нас у первых появился момент, не забили выход один на один. Но в целом, мы не были до конца сбалансированы по той или иной причине", - цитирует слова Черчесова пресс-служба РФС.

Напомним, что из-за травм ряд игроков пропускал последние матчи сборной.

"C большими командами - такими, как Германия и Швеция, без хорошей подготовки играть сложно. Тем более у нас не было несколько важных футболистов. А у шведов все были обоймы с первого дня сборов", - отметил тренер.

По словам Черчесова, на его взгляд, все последние матчи сборная провела на высоком уровне.

"Если подводить итог, то мы провели хороший Чемпионат мира и неплохо сыграли в Лиге наций. Но так как турнирное положение определяют личные встречи, в этот раз шведам немного больше повезло", - посетовал наставник сборной России.

Отметим, что Россия и Швеция в итоге набрали по 7 очков в группе, но по личным встречам (0:0 и 2:0) скандинавы оказались выше в таблице и продолжат бороться за путевку на Евро-2020 через плэй-офф.

Как сообщало Накануне.RU, Россия попробует теперь пробиться на финальный турнир первенства континента через отборочный этап, жеребьевка которого пройдет 2 декабря.