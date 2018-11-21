Чавушоглу после встречи с Помпео: Сделка по С-400 неотменяема

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что республика не откажется от приобретения в России ЗРК С-400.

После встречи с госсекретарем США Майком Помпео турецкий дипломат назвал этот вопрос решенным, передает Regnum.

"Эта сделка уже осуществлена, я не могу ее отменить", - сказал Чавушоглу.

Начало поставок российских ЗРС намечено на июль 2019 года.

В сентябре прошлого года Москва и Анкара подписали контракт на поставку систем С-400 в Турцию, что вызвало беспокойство в США.

Напомним, Вашингтон грозил Анкаре санкциями за подобные приобретения. МИД Турции предупредил США об ответных мерах.