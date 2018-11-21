21 Ноября 2018
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Экономика В России

Российские банки продолжают повышать ставки по рублевым вкладам

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках России по размеру депозитов населения продолжает увеличиваться.

В первой декаде ноября она достигла 7,18% годовых. Рост за десять дней - 0,15 процентного пункта. Последний раз ставка была такой высокой в конце декабря 2017 года. Тем временем, в середине года максимальная ставка в топ-10 банков составляла 6,3%.

ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку вкладов, исходя из доходности депозитов в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке, Альфа-банке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, "ФК Открытие", Бинбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке. Из них за первую декаду ноября сразу четыре банка тем или иным образом повысили ставки, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, десять крупнейших российских банков подняли ставки по валютным вкладам из-за продолжающегося оттока денежных средств. Ожидая новых ограничительных мер со стороны Вашингтона, россияне начали массово забирать свои депозиты. Банки решили изменить ситуацию в свою пользу, повысив интерес населения к долларовым вкладам. С этой целью финансовые учреждения поднимают процентную ставку по вкладам.

Сегодня наиболее привлекательные предложения уже достигают 4% годовых. Многие банки также поднимают процентные ставки по вкладам в евро.

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Российские банки продолжают повышать ставки по рублевым вкладам

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Теги: банки, вклады



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