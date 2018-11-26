В России продолжается рост ставок по банковским вкладам

26 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

В России продолжается рост ставок по банковским вкладам

Крупные российские банки повысили доходность вкладов.

Ставки превысили 8% годовых. Рост прибыльности депозитов зафиксирован в ВТБ, Альфа-Банке, СМП Банке, Московском индустриальном банке и МКБ. Причина тому - предновогодний период, когда люди получают дополнительные деньги. Как сообщил директор по развитию розничного бизнеса "Почта Банка" Григорий Бабаджанян, в конце года традиционно растут потребительская активность россиян и спрос на кредиты. "Поэтому банки стремятся привлечь свободные средства граждан — полученные премии, другие дополнительные выплаты или просто накопления за год", — отметил банкир, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, десять крупнейших российских банков подняли ставки по валютным вкладам из-за продолжающегося оттока денежных средств. Ожидая новых ограничительных мер со стороны Вашингтона, россияне начали массово забирать свои депозиты. Банки решили изменить ситуацию в свою пользу, повысив интерес населения к долларовым вкладам. С этой целью финансовые учреждения поднимают процентную ставку по вкладам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России продолжается рост ставок по банковским вкладам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: банки, вклады



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.11.2018 02:33 Мск Российские банки продолжают повышать ставки по рублевым вкладам
Ранее 19.11.2018 04:20 Мск Российские банки в ожидании санкций подняли ставки по валютным вкладам
Ранее 09.11.2018 02:05 Мск Россияне перестали забирать деньги из Сбербанка
Ранее 08.10.2018 05:39 Мск Силуанов попросил россиян не снимать валюту с банковских счетов
Ранее 04.10.2018 01:15 Мск Глава Минфина рассказал, что грозит валютным вкладчикам
Ранее 03.10.2018 17:28 Мск Правительство РФ не будет запрещать долларовые расчёты
Ранее 03.10.2018 03:42 Мск Правительство России готовит план отказа от доллара
Ранее 19.09.2018 03:09 Мск Сбербанк отказался конвертировать долларовые вклады в рубли
Ранее 18.09.2018 20:30 Мск Минфин России поддержал идею главы ВТБ об отказе от американского доллара
Ранее 14.09.2018 06:04 Мск Глава ВТБ предложил план по дедолларизации

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 979

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети