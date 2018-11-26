В России продолжается рост ставок по банковским вкладам

Крупные российские банки повысили доходность вкладов.

Ставки превысили 8% годовых. Рост прибыльности депозитов зафиксирован в ВТБ, Альфа-Банке, СМП Банке, Московском индустриальном банке и МКБ. Причина тому - предновогодний период, когда люди получают дополнительные деньги. Как сообщил директор по развитию розничного бизнеса "Почта Банка" Григорий Бабаджанян, в конце года традиционно растут потребительская активность россиян и спрос на кредиты. "Поэтому банки стремятся привлечь свободные средства граждан — полученные премии, другие дополнительные выплаты или просто накопления за год", — отметил банкир, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, десять крупнейших российских банков подняли ставки по валютным вкладам из-за продолжающегося оттока денежных средств. Ожидая новых ограничительных мер со стороны Вашингтона, россияне начали массово забирать свои депозиты. Банки решили изменить ситуацию в свою пользу, повысив интерес населения к долларовым вкладам. С этой целью финансовые учреждения поднимают процентную ставку по вкладам.