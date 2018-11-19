Российские банки, в ожидании санкций, подняли ставки по валютным вкладам

Десять крупнейших российских банков подняли ставки по валютным вкладам из-за продолжающегося оттока денежных средств.

Ожидая новых ограничительных мер со стороны Вашингтона, россияне начали массово забирать свои депозиты. Банки решили изменить ситуацию в свою пользу, повысив интерес населения к долларовым вкладам. С этой целью финансовые учреждения поднимают процентную ставку по вкладам.

Сегодня наиболее привлекательные предложения уже достигают 4% годовых. Многие банки также поднимают процентные ставки по вкладам в евро, сообщает газета "Ведомости".

Как сообщалось ранее, прекратился отток валютных средств из Сбербанка.

Кроме того, в октябре наблюдался приток средств физических лиц на валютные счета и депозиты, который составил $18,3 млн, говорят в исследовательской компании Frank RG, сделанные на основе отчетности банка.

Объем валюты на счетах физических лиц за месяц увеличился на 0,06%, до $32,5 млрд, тогда как в августе был зафиксирован существенный отток средств с валютных вкладов населения. Тогда россияне в течение месяца сняли с валютных депозитов российских банков $1,5 млрд, причем $1,2 млрд пришлось на Сбербанк.

В сентябре процесс замедлился. За месяц валютные депозиты населения в Сбербанке уменьшились на $900 млн, или на 2,6%.

По словам экспертов, россияне снимали валюту, опасаясь введения ограничительных мер со стороны американских властей против российских госбанков. Процесс подстегнули слухи о возможной конвертации валютных счетов в рублевые.