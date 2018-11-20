20 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

В Москве арестован водитель иномарки, нарушивший ПДД 159 раз

В Москве арестован водитель иномарки, сломавший шлагбаум при выезде с парковки. Всего на его счету оказалось более 150 нарушений ПДД.
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Как сообщила Накануне.RU замначальника управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Екатерина Гузь, в Сети был выявлен видеоролик, в котором водитель автомобиля "Ниссан" ломает шлагбаум при выезде с парковки в Ветошном переулке. Уже на следующий день мужчина был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение Правил дорожного движения: водителем оказался 43-летний житель Москвы.

Дальнейшая проверка показала, что за различные нарушения ПДД он привлекался к административной ответственности 159 раз. За неуплату административных штрафов за эти нарушения на него составлено 29 материалов по статье 20.25 КоАП РФ - "Уклонение от исполнения административного наказания". Также за порчу шлагбаума на москвича составили протокол по статье 20.1 КоАП - "Мелкое хулиганство".

Тверской районный суд назначил горе-водителю арест сроком на 10 суток.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Москве был арестован мигрант, прыгнувший в реку с Крымского моста.

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В Москве арестован водитель иномарки, нарушивший ПДД 159 раз

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Теги: иномарка, водитель, арест, Москва



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