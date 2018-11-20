В Москве произошла массовая драка с участием студентов-психологов

20 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

В Москве произошла массовая драка с участием студентов-психологов

На западе Москвы произошла массовая драка с участием студентов столичных вузов.

19 ноября вечером около дома № 15 по Бобруйской улице молодые люди повздорили с неизвестными, передает ТАСС.

Участники драки, которых сейчас разыскивают, из неустановленного оружия несколько раз выстрелили в воздух, сообщили в полиции.

В результате конфликта четверо студентов 2000 и 1999 годов рождения получили травмы. Возбуждено уголовное дело. По данным "РГ", пострадавшие учатся на психологов.

Недавно похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Два студента радиоколледжа имени Попова пострадали из-за того, что не угостили сигаретами подростков.

По некоторым данным, студенты вышли на крыльцо общежития покурить, когда к ним подошли два подростка и попросили сигарет. Из-за отказа началась перепалка, во время которой подросток достал "травмат" и стал расстреливать оппонентов. Один из них получил травму нижней челюсти и носа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве произошла массовая драка с участием студентов-психологов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: москва, массовая драка, студенты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 208

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети