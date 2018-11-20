В Москве произошла массовая драка с участием студентов-психологов

На западе Москвы произошла массовая драка с участием студентов столичных вузов.

19 ноября вечером около дома № 15 по Бобруйской улице молодые люди повздорили с неизвестными, передает ТАСС.

Участники драки, которых сейчас разыскивают, из неустановленного оружия несколько раз выстрелили в воздух, сообщили в полиции.

В результате конфликта четверо студентов 2000 и 1999 годов рождения получили травмы. Возбуждено уголовное дело. По данным "РГ", пострадавшие учатся на психологов.

Недавно похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Два студента радиоколледжа имени Попова пострадали из-за того, что не угостили сигаретами подростков.

По некоторым данным, студенты вышли на крыльцо общежития покурить, когда к ним подошли два подростка и попросили сигарет. Из-за отказа началась перепалка, во время которой подросток достал "травмат" и стал расстреливать оппонентов. Один из них получил травму нижней челюсти и носа.