Два самолёта "Победы" ушли на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА Перми

Два самолёта "Победы" ушли на запасные аэродромы, сообщает Properm.ru.



Сообщается, что один утренний рейс из Москвы ушёл вместо Перми в результате на Челябинск, второй — в Уфу.

Напомним, в Перми действует режим "Беспилотной опасности". Идет отражение атаки БПЛА. В аэропорту "Большое Савино" действует режим "Ковер". Задерживаются десятки рейсов. Был отменен рейс в Махачкалу. Также отменили рейс авиакомпании "Азимут" по маршруту Пермь - Минеральные Воды.