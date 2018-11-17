Помпео пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"

У Украины нет большего друга, чем США, в борьбе с российской агрессией, заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам заседания комиссии США-Украина по стратегическому партнерству.

Помпео пообещал, что Штаты будут обеспечивать "последствия" для России, пока Москва не реализует Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине, сообщают РИА Новости.

Помпео встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Стороны обсуждали демократические реформы и независимость судов, верховенство права, коррупцию, отношения Украины с соседями и права человека.