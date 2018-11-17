17 Ноября 2018
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Экономика В России За рубежом

"Турецкий поток" может пройти через Сербию

"Турецкий поток" по европейской территории может пройти по маршруту Болгария, Сербия, Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. Об этом в интервью газете "Сербский телеграф" сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент Накануне.RU.
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Министр отметил, что Россия удовлетворена ходом строительства газопровода в "двухниточном" варианте. При определении маршрута продолжение ветки по европейской части будет учитываться гарантия со стороны стран-участниц.

"Мы учитываем печальные уроки "Южного потока" и не хотели бы повторения ситуации. Будем готовы приступить к соответствующей работе только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза", - сказал Лавров.

Как сообщало Накануне.RU, 19 ноября президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии завершения строительства "Турецкого потока".

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"Турецкий поток" может пройти через Сербию

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Теги: Турецкий поток, сербия, Сергей Лавров



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