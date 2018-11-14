Путин и Эрдоган примут участие в церемонии завершения строительства "Турецкого потока"

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Стамбуле 19 ноября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран примут участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток" в режиме видеоконференции.

Также президенты обсудят вопросы развития отношений двух стран, региональную и международную проблематику.

Газопровод "Турецкий поток", состоящий из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая, планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

"Газпром" получил разрешение на строительство второй ветки газопровода 19 января. По ней газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.