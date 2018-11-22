22 Ноября 2018
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"Турецкий поток" пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию

"Газпром" выбрал маршрут для "Турецкого потока", газопровод пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.
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В Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 г., в Венгрию с 2021 г. и в Словакию во второй половине 2022 г., сообщает "Коммерсант".

"Булгартрансгаз" в декабре собирается провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и на выходе в Сербию. Мощность на входе, которая предлагается к бронированию с 1 января 2020 г. на 20 лет, составляет 15,8 млрд кубометров в год, на выходе — 4 млрд кубометров, при этом с 1 января 2021 г. она должна увеличиться до 11 млрд кубометров. Для поставки этих объемов из Турции через Болгарию будет использована часть существующей инфраструктуры в реверсном режиме.

Операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет.

Как "Газпром", так и представители российских властей, начиная с президента Владимира Путина, до сих пор отказывались говорить, как именно газ "Турецкого потока" попадет в Европу: помимо описанного маршрута рассматривался также вариант с транспортировкой через Грецию и далее в Южную Италию.

График строительства продолжений "Турецкого потока" позволит "Газпрому" с 2022 г. отказаться от транзита через Украину. Таким образом, компании предстоит договориться с НАК "Нафтогаз Украины" о сохранении транзита в 2020 и 2021 гг., причем в 2021 г. речь может идти о менее 10 млрд кубометров. Но если "Газпром" захочет увеличить экспорт в Европу, Украина сохранит больший объем транзита.


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"Турецкий поток" пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию

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Теги: Турецкий поток, маршрут, Газпром, газопровод



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Ранее 17.11.2018 15:00 Мск "Турецкий поток" может пройти через Сербию

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