17 Ноября 2018
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Происшествия За рубежом

ЦРУ обвинило саудовского принца в убийстве журналиста Хашкаджи

Журналист Джамал Хашкаджи был убит по приказу наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя ЦРУ.

Исполнителями стали агенты Саудовской Аравии, которые прилетели в Стамбул и убили журналиста. ЦРУ ссылается на перехваченный телефонный разговор между Хашкаджи и послом Саудовской Аравии в США, сообщает "Интерфакс". В разговоре дипломат посоветовал Хашкаджи обратиться в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить необходимые тому документы, и заверил в том, что ему ничего не угрожает.

Источники утверждают, что звонок был сделан по просьбе Мохаммеда бен Салмана.

Как сообщало Накануне.RU, тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле. Журналист критиковал саудовского наследного принца.

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ЦРУ обвинило саудовского принца в убийстве журналиста Хашкаджи

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Теги: Мохаммед бен Салман, Джамал Хашкаджи



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Ранее 02.11.2018 05:28 Мск Помпео: Убийство журналиста Хашукджи не останется без ответа
Ранее 31.10.2018 18:52 Мск СМИ: Журналист Хашукджи был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии
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