20 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Саудовского наследного принца хотят лишить престола из-за убийства Хашукджи

Некоторые члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон, сообщает Reuters со ссылкой на источники в королевском дворе.

Такое решение связано с обвинениями в адрес принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Отмечается, что "десятки" других принцев и другие члены королевской семьи хотят поддержать кандидатуру брата короля Сальмана - принца Ахмеда.

По данным Reuters, отношение к наследному принцу ухудшилось также из-за планов купить у России С-400.

В Турции заявили, что тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле. Репортер критиковал саудовского наследного принца.

Ранее ЦРУ обвинило саудовского принца в убийстве Хашукджи. Исполнителями якобы стали агенты Саудовской Аравии, которые прилетели в Стамбул и убили журналиста. ЦРУ ссылается на перехваченный телефонный разговор между Хашукджи и послом Саудовской Аравии в США.

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Саудовского наследного принца хотят лишить престола из-за убийства Хашукджи

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Теги: Саудовская Аравия, Джамаль Хашукджи, принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд



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