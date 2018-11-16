Компания известного сургутского бизнесмена задолжала десятки миллионов налоговой службе

Налоговая служба через суд взыскивает с "Югорской промышленной корпорации" (ЮПК) более 30 млн руб. Инспекция потребовала признать структуру банкротом и включить долг по налогам в реестр требований кредиторов, передает корреспондент Накануне.RU.

Бенефициар ЮПК - бизнесмен Андрей Копайгора. Он владеет также заводом по производству кабелей и электрического оборудования "Элкап".

До 2016 г. ЮПК владела акциями "Овомира", в портфель которой входили акции "Птицефабрики Челябпинской" и сургутского совхоза "Северное". "Овомир" Копайгора купил у "Корпорации развития".