16 Ноября 2018
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Экономика В России

Хакеры атаковали российские банки от лица ЦБ

Хакерская группа Silence атаковала российские банки под видом ЦБ РФ.

Злоумышленники разослали письма с вредоносным программным обеспечением, стилизовав их под те, которые рассылает Банк России.

По мнению экспертов, образцы этих документов хакеры получили, взломав почтовые ящики сотрудников банков, пишет "Коммерсант".

Такие же сообщения с поддельного адреса рассылались от имени департамента информационной безопасности ЦБ ФинЦЕРТ 23 октября. Эта атака могла быть устроена группой MoneyTaker, добавляют "Известия".

Накануне в ФАС России заявили о хакерской атаке на свои ресурсы. Сначала была проведена массовая рассылка вируса, который ворует служебные логины и пароли. Одновременно с этим шла атака на ведомственные информационные ресурсы.

В ФАС не исключают, что это было сделано с целью взлома.

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Хакеры атаковали российские банки от лица ЦБ

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Теги: хакеры, банки, цб рф



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