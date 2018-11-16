Хакеры атаковали российские банки от лица ЦБ

Хакерская группа Silence атаковала российские банки под видом ЦБ РФ.

Злоумышленники разослали письма с вредоносным программным обеспечением, стилизовав их под те, которые рассылает Банк России.

По мнению экспертов, образцы этих документов хакеры получили, взломав почтовые ящики сотрудников банков, пишет "Коммерсант".

Такие же сообщения с поддельного адреса рассылались от имени департамента информационной безопасности ЦБ ФинЦЕРТ 23 октября. Эта атака могла быть устроена группой MoneyTaker, добавляют "Известия".

Накануне в ФАС России заявили о хакерской атаке на свои ресурсы. Сначала была проведена массовая рассылка вируса, который ворует служебные логины и пароли. Одновременно с этим шла атака на ведомственные информационные ресурсы.

В ФАС не исключают, что это было сделано с целью взлома.