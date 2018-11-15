В ФАС заявили о хакерской атаке на свои ресурсы

В ФАС заявили о хакерской атаке на свои ресурсы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в ФАС, сначала была проведена массовая рассылка вируса, который ворует служебные логины и пароли. Одновременно с этим шла атака на ведомственные информационные ресурсы. В ФАС не исключают, что это было сделано с целью взлома.

Атака началась 14 ноября, пострадавших при этом нет, поскольку служба информационной безопасности успела вовремя отреагировать.