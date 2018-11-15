15 Ноября 2018
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Армия и ВПК За рубежом

С 2001 года США потратили на войны почти шесть триллионов долларов

За минувшие 20 лет США потратили почти 6 триллионов долларов на ведение боевых действий. Об этом говорится в докладе профессора Неты Крауфорд из Брауновского университета, передает Regnum.

Для сравнения, размер федерального бюджета на весь 2018 год составил около 4 триллионов.

С 2001 года вооруженные силы США участвовали в войнах на территории разных государств, в том числе в Афганистане, Сирии, Ливии и Ираке.

При условии, что боевые действия завершатся к 2023 году, общая сумма расходов составит, по мнению Крауфорд, не менее 6,7 трлн долларов, не считая процентов по долгу.

Ранее США заявляли, что в обозримом будущем американские военные останутся в Сирии для того, чтобы противодействовать действиям террористов. Кроме того, Штаты намерены противодействовать попыткам Ирана укрепить свои позиции в Сирии.

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С 2001 года США потратили на войны почти шесть триллионов долларов

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Теги: сша, войны, затраты



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