С 2001 года США потратили на войны почти шесть триллионов долларов

За минувшие 20 лет США потратили почти 6 триллионов долларов на ведение боевых действий. Об этом говорится в докладе профессора Неты Крауфорд из Брауновского университета, передает Regnum.

Для сравнения, размер федерального бюджета на весь 2018 год составил около 4 триллионов.

С 2001 года вооруженные силы США участвовали в войнах на территории разных государств, в том числе в Афганистане, Сирии, Ливии и Ираке.

При условии, что боевые действия завершатся к 2023 году, общая сумма расходов составит, по мнению Крауфорд, не менее 6,7 трлн долларов, не считая процентов по долгу.

Ранее США заявляли, что в обозримом будущем американские военные останутся в Сирии для того, чтобы противодействовать действиям террористов. Кроме того, Штаты намерены противодействовать попыткам Ирана укрепить свои позиции в Сирии.