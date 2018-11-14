14 Ноября 2018
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Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму

Роскомнадзор предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, подписанному 1 ноября 2018 года,  сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя.

Отмечается, что представители Роскомнадзора и Google провели переговоры, на которых обсудили ситуацию вокруг нарушения компанией требований российского законодательства по фильтрации поисковой выдачи Google от запрещённой в России информации.

Предлагаемые механизмы урегулирования ситуации пообещали передать в корпоративный центр Google в Калифорнии.

Как сообщало Накануне.RU, Роскомнадзор планировал ранее оштрафовать американскую Google на полмиллиона рублей за то, что она не выполнила требования российского законодательства.

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Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму

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Теги: Роскомнадзор, Google, антипиратский меморандум



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