Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму

Роскомнадзор предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, подписанному 1 ноября 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя.

Отмечается, что представители Роскомнадзора и Google провели переговоры, на которых обсудили ситуацию вокруг нарушения компанией требований российского законодательства по фильтрации поисковой выдачи Google от запрещённой в России информации.

Предлагаемые механизмы урегулирования ситуации пообещали передать в корпоративный центр Google в Калифорнии.

Как сообщало Накануне.RU, Роскомнадзор планировал ранее оштрафовать американскую Google на полмиллиона рублей за то, что она не выполнила требования российского законодательства.