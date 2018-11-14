Первый замглавы СУ СК Красноярского края отстранен от должности за ненадлежащий контроль дела о невыплате зарплат

Первый замглавы СУ СК по Красноярскому краю временно отстранен от должности за ненадлежащий контроль за расследованием дела о невыплате зарплат. Такое решение по итогам проведения личного приема граждан в Красноярске принял глава СКР Александр Бастрыкин, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Работники предприятия по производству хлебобулочных изделий в Красноярском крае выразили обеспокоенность судьбой свыше 300 своих коллег, которые не получали заработную плату с июля 2018 года. Задолженность перед работниками превысила 20 млн рублей. Следователями установлено имущество подозреваемой и с целью принятия обеспечительных мер для погашения задолженности по зарплате в суд направлено ходатайство о наложении на него ареста.

"Председатель СКР поручил сотрудникам следственного управления до конца года добиться выплат по долгам по заработной плате. За ненадлежащий контроль за расследованием уголовного дела Первый заместитель руководителя ГСУ по Красноярскому краю отстранен от должности на время служебной проверки", - отметили в ведомстве.