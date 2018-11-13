13 Ноября 2018
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В Союзе добровольцев Донбасса заступились за Венедиктова: "Депортация грозит смертью"

В Союзе добровольцев Донбасса прокомментировали решение российских властей, запретивших ополченцу Донбасса Филиппу Венедиктову въезд в Российскую Федерацию до января 2048 года и отказавших в предоставлении временного убежища на Южном Урале, передает корреспондент Накануне.RU.

В общественной организации рассказали, что "это не первая и, к сожалению, не последняя попытка депортации".

"Союз добровольцев Донбасса неоднократно призывал своих товарищей к соблюдению миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. Закон суров, но это закон. Он действует для всех, не делая различий. К сожалению, зачастую проблемы с соблюдением миграционного законодательства, являющиеся поводом для депортации, связаны с бюрократическими проволочками, а не с умышленным нежеланием соблюдать закон", - говорится в ответе на запрос Накануне.RU.

В Союзе добровольцев Донбасса подчеркнули, что по требованиям Конвенции по правам человека нельзя депортировать или экстрадировать человека в страну, где его ждут расправа и пытки. "Однако суды зачастую не принимают это во внимание", - отметили в организации.

Общественная организация продолжит оказывать ополченцам информационную и юридическую поддержку.

"Депортация на территорию Украины людей, принимавших участие в защите мирного населения Донбасса, грозит им не только тюремным сроком, но и смертью. К сожалению, подобные случаи не единичны. И их становится все больше. Пока что удаётся вовремя успевать реагировать на попытки депортаций и экстрадиций. Но необходимы правовые механизмы для кардинального решения подобных вопросов. Пока же все, по факту, делается в ручном режиме", - подчеркнули они.

Напомним, 8 ноября Челябинский областной суд начал рассмотрение искового заявления 36-летнего ополченца Донбасса Филиппа Венедиктова на якобы неправомерные действия должностных лиц Челябинской области, запретивших ему въезд в Российскую Федерацию до января 2048 года и отказавших в предоставлении временного убежища на Южном Урале. Если ополченцу будет отказано в удовлетворении иска, его ждет депортация из России на Украину, где его обвиняют в "терроризме".

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В Союзе добровольцев Донбасса заступились за Венедиктова: "Депортация грозит смертью"

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Теги: ополченец, Донбасс, суд, беженец, Союз добровольцев Донбасса,



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