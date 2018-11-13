Поручение оценить налоговую нагрузку на россиян должно привести к разговору о прогрессивной шкале

Поручение президента оценить размеры реальной фискальной нагрузки на население может привести к пересмотру размеров налоговых и неналоговых платежей для разных категорий жителей и схемы их взимания. Регионы стараются выполнить требования федерации к доходам бюджетов и повышают платежи для населения - штрафы, пошлины, отмечают региональные парламентарии. Но такие платежи не берут в расчет при оценке налоговой нагрузки, если же при "аудите", инициированном президентом, будут учтены все фискальные меры, существующие в стране, "бумажные" цифры окажутся в разы меньше реальных.

На рост квазифискальной нагрузки президенту пожаловался глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. "Надо понимать, что реально там происходит, не на бумажках, а в реальной жизни", - обратился президент России Владимир Путин к премьеру Дмитрию Медведеву.

На совещаниях в кабмине чаще обсуждается уровень налоговой нагрузки на бизнес, однако россияне тоже чувствуют на себе рост фискальной нагрузки, говорят в регионах.

"На сегодняшний день появился налог на дачные участки, граждан пытаются обязать узаконить дачные домики и другие строения. Нужны приличные суммы на межевание, оформление документов, а потом дачники ежегодно будут платить налог на недвижимость. Налоги повышают и регионы, в прошлом году в Тюменской области оказался самый высокий коэффициент налога на недвижимое имущество. Конечно, налоговая нагрузка растет, это федеральный тренд, но и регионы принимают максимальные величины. Надо упомянуть о росте других платежей, в нашем регионе с каждым годом растут штрафы, их размер превысил 1 млрд руб.", - рассказала Накануне.RU заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Тамара Казанцева.

По мнению депутата, при расчете фискальной нагрузки нужно учитывать все платежи, а не только налоги.

"Правительство должно рассчитывать предельный размер нагрузки исходя из динамики доходов населения и подходить к налогам дифференцированно. Наша фракция в Госдуме предлагала ввести прогрессивный налог, это могло бы стать выходом из ситуации. В Тюменской области одно физлицо заплатило НДФЛ в 3 млрд руб., представьте, сколько он заработал за год? Такие поручения президента показывают, что введение прогрессивной шкалы назрело", - считает Казанцева.

Если по итогам поручения президенту покажут размеры реальной нагрузки на население, то власти могут прибегнуть к той или иной форме прогрессивной шкалы, не исключает депутат заксобрания Пермского края Александр Гигоренко. "Нагрузка на россиян и на бизнес гораздо выше, чем официальные цифры. Если взять обычного гражданина, то он платит не только НДФЛ, налог на землю и транспорт, но и ряд дополнительных платежей. Учитывая, что в ближайшее время планируется введение накопительной пенсионной системы, при которой граждан автоматически подпишут на отчисление 1% от зарплаты, а впоследствии - 6%; общая нагрузка на доходы опять будет расти", - рассказал Накануне.RU парламентарий.

Эта тенденция сказывается на уровне бедности, добавляет депутат, чтобы не ухудшить положение той части населения, которая уже испытывает острый дефицит денег, следует рассчитывать размер платежей, исходя из критериев нуждаемости.

"Для части населения, у которой доходы ниже прожиточного минимума или выше, но не намного, стоит ввести элементы прогрессивной школы налогообложения. Было предложение освободить россиян с доходами ниже прожиточного минимума от НДФЛ. Это будет правильно и реально снизит налоговую нагрузку на граждан", - считает Григоренко.