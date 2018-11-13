13 Ноября 2018
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Экономика В России

Путин поручил Медведеву вникнуть в реальную жизнь жителей страны

Российский президент обеспокоился растущей налоговой и квазиналоговой нагрузкой на граждан страны.

В ходе совещания с членами правительства, Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разобраться в реальной жизни россиян. Глава государства отметил, что ему поступают жалобы от представителей профсоюзов, в связи с чем, необходим анализ происходящей ситуации по отраслям и по регионам, "понимать, что реально, в реальной жизни там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни", — отметил Путин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Госдума приняла закон о повышении ставки НДС с 2019 г. на 2%. Это негативно отразится на инфляции и темпах экономического развития. Рост ставки налога до 20% приведет к двухэтапному повышению платежей за услуги ЖКХ.

Ранее сообщалось о том, что социальное неравенство, сократившееся, по данным Росстата, в 2017 году до минимума с 2006 года, в следующем году будет расти.

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Путин поручил Медведеву вникнуть в реальную жизнь жителей страны

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Теги: Путин, Медведев, налоги



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