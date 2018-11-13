В Челябинске адвокат и прокуратура отозвали апелляции на приговор бывшего вице-губернатора Сандакова

В Челябинске вступил в силу приговор в отношении бывшего вице-губернатора области Николая Сандакова, осужденного за взятку и мошенничество. Адвокат бывшего чиновника и прокуратура отозвали свои апелляции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Советского районного суда.

Приговор вступил в силу 24 октября, уточнили в суде.

Напомним, 5 октября Советский районный суд Челябинска признал бывшего вице-губернатора Николая Сандакова виновным в мошенничестве, получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорил к 5,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 7 млн руб. Сандаков был взят под стражу в зале суда. После оглашения приговора экс-вице-губернатор заявил, что будет его обжаловать.

Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура, которая просит ужесточить наказание бывшему вице-губернатору.