Члены Совфеда в Тюмени обсудят социально-экономическое развитие муниципалитетов

Завтра, 13 ноября, в Тюмень прибудет первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. Сенатор проведет выездное совещание с участием губернатора региона Александра Моора, передает корреспондент Накануне.RU.

Темой встречи станет опыт взаимодействия органов госвласти регионаи органов местного самоуправления в решении задач социально-экономического развития территорий и создания комфортных условий проживания в городах.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители органов госвласти российских регионов и федеральные чиновники. Тюменскую область наряду с губернатором представит председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов и муниципальные главы.