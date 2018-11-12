12 Ноября 2018
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Политика Тюменская область Центральный ФО

Члены Совфеда в Тюмени обсудят социально-экономическое развитие муниципалитетов

Завтра, 13 ноября, в Тюмень прибудет первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. Сенатор проведет выездное совещание с участием губернатора региона Александра Моора, передает корреспондент Накануне.RU.

Темой встречи станет опыт взаимодействия органов госвласти регионаи органов местного самоуправления в решении задач социально-экономического развития территорий и создания комфортных условий проживания в городах.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители органов госвласти российских регионов и федеральные чиновники. Тюменскую область наряду с губернатором представит председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов и муниципальные главы.

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Члены Совфеда в Тюмени обсудят социально-экономическое развитие муниципалитетов

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Теги: муниципалитеты, Тюмень, Совет федерации, Аркадий Чернецкий



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