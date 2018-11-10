В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за лесных пожаров. В распространенном Белым домом сообщении говорится, что местным властям будет предоставлена федеральная помощь для реагирования на пожары.

Как сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа, число жертв пожара на севере Калифорнии возросло до девяти человек. По его словам, несколько тел обнаружены в сгоревших автомобилях, другие — рядом с жилыми домами окрестностях города Парадайс, сообщает РИА Новости.

Парадайс находится в 180 милях (289 км) к северо-востоку от Сан-Франциско. Огонь уже распространился на 362 кв. км. В районе возгорания очень сильный ветер, из-за чего огонь тяжело потушить. Всего свои дома из-за пожаров пришлось покинуть 157 тыс. жителей штата.