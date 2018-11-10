Суд оставил Домосканова под домашним арестом

Судья Курганского городского суда Сергей Лыткин принял решение заключить Сергея Домосканова под домашний арест до 7 января 2019 года. Его освободили из под стражи в зале суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд запретил Домосканову встречаться со свидетелями по уголовным делам. В период домашнего ареста ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном.

Сам Сергей Домосканов, выступая в суде до вынесения решения, попросил заключить его под домашний арест.

"У меня престарелая мать, ей 90 лет. Она просто этого не переживет. Я прошу суд избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал железнодорожник.

Домосканов, напомним, подозревается в в злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества РЖД. Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия ущерб составил 170 тысяч руб.

Домосканов был задержан в собственном кабинете 8 ноября. Свою вину на суде он не признал.