Главного железнодорожника Зауралья подозревают в злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества РЖД

Начальника железной дороги по Курганскому региону Сергея Домосканова подозревают по двум статьям УК РФ - 285 ч.1 и 160 ч.3, это злоупотребление должностными полномочиями и присвоение имущества, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

По данным следствия, ущерб составил не менее 170 тысяч руб. Домосканов похитил бензин для личных поездок, привлекал работников железной дороги для строительства дома своей матери, которая проживает в Шумихинском районе Курганской области.

Следствие просит заключить Домосканова под стражу на время следствия, так как может повлиять на свидетелей.

Домосканов не признал себя виновным. Выступая в суде, он сообщил, что не согласен с обвинением.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Домосканов был задержан в собственном кабинете 8 ноября.