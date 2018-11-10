11 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

Главного железнодорожника Зауралья подозревают в злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества РЖД

Начальника железной дороги по Курганскому региону Сергея Домосканова подозревают по двум статьям УК РФ - 285 ч.1 и 160 ч.3, это злоупотребление должностными полномочиями и присвоение имущества, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

По данным следствия, ущерб составил не менее 170 тысяч руб. Домосканов похитил бензин для личных поездок, привлекал работников железной дороги для строительства дома своей матери, которая проживает в Шумихинском районе Курганской области.

Следствие просит заключить Домосканова под стражу на время следствия, так как может повлиять на свидетелей.

Домосканов не признал себя виновным. Выступая в суде, он сообщил, что не согласен с обвинением.

Сергей Домосканов(2018)|Фото:

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Домосканов был задержан в собственном кабинете 8 ноября.

Сергей Домосканов(2018)|Фото:

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Главного железнодорожника Зауралья подозревают в злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества РЖД

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Теги: Сергей Домосканов, РЖД, имущество



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Ранее 10.11.2018 10:25 Мск Суд оставил Домосканова под домашним арестом

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Ранее 09.11.2018 18:48 Мск Задержан начальник железной дороги в Курганском регионе Сергей Домосканов

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