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24.01.2018
политика  |  комментариев: 4
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
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Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;
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Бизнесмены Нытвы и Чусового получили право на поддержку Фонда развития моногородов
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Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: usiter.com

Генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию моногородов Нытва и Чусовой заключили Пермский край и Фонд развития моногородов. Документ подписали губернатор Максим Решетников и гендиректор фонда Илья Кривогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соглашение заключается с целью диверсификация экономики моногородов в регионе, привлечение инвестиций, строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для инвестиционных проектов.

Инициаторы инвестиционных проектов, предусматривающих создание в Нытве и Чусовом новых рабочих мест, могут подать заявку в Фонд развития моногородов на получение льготного займа на осуществление капитальных вложений и получить поддержку фонда и Пермского края в части строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Представители бизнеса для реализации проекта на территории моногородов могут рассчитывать на получение займа в размере от 100 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых на срок до восьми лет и с возможностью отсрочки платежа на три года. Также инициаторы инвестпроектов могут рассчитывать на значительные налоговые льготы, став резидентами Чусового.

Заявка на создание ТОСЭР в Нытве направлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в декабре прошлого года и находится на рассмотрении в Минэкономразвития России.

Другие новости по темам: тосэр, территория опережающего развития, чусовой, нытва, фонд развития моногородов, максим решетников
24.01.2018 15:56 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:56 Екб


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Бизнесмены Нытвы и Чусового получили право на поддержку Фонда развития моногородов
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