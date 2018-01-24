Бизнесмены Нытвы и Чусового получили право на поддержку Фонда развития моногородов

Генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию моногородов Нытва и Чусовой заключили Пермский край и Фонд развития моногородов. Документ подписали губернатор Максим Решетников и гендиректор фонда Илья Кривогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соглашение заключается с целью диверсификация экономики моногородов в регионе, привлечение инвестиций, строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для инвестиционных проектов.

Инициаторы инвестиционных проектов, предусматривающих создание в Нытве и Чусовом новых рабочих мест, могут подать заявку в Фонд развития моногородов на получение льготного займа на осуществление капитальных вложений и получить поддержку фонда и Пермского края в части строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Представители бизнеса для реализации проекта на территории моногородов могут рассчитывать на получение займа в размере от 100 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых на срок до восьми лет и с возможностью отсрочки платежа на три года. Также инициаторы инвестпроектов могут рассчитывать на значительные налоговые льготы, став резидентами Чусового.

Заявка на создание ТОСЭР в Нытве направлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в декабре прошлого года и находится на рассмотрении в Минэкономразвития России.