Общественники пишут хозяевам "Медной горы". Приказ минстроя угрожает старинному кварталу в Екатеринбурге

Общественники заявили о нарушениях в опубликованном приказе областного минстроя, касающемся планировки территории под комплекс небоскребов УГМК "Екатеринбург-Сити" – "Медная гора".

29 декабря 2017г. был опубликован приказ министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Боевых дружин – Октябрьской революции.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в движении "Реальная история" заявляют, что в нарушение законодательства в проекте отсутствуют обозначения земель историко-культурного назначения, "планируется не соответствующая их целевому назначению деятельность".

В запланированной многофункциональной общественно-деловой зоне отсутствуют какие-либо обозначения территорий объектов культурного наследия, поставленных на государственную охрану:

"Дом ювелира И.К. Афиногенова" (ул.Февральской революции, 37), утверждены границы территории объекта, Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия №249 от 19.07.2017;

"Дом, где жил известный уральский краевед Анфиногенов" (ул.Февральской революции, 51), объект снесен, но не снят с охраны;

В запланированной зоне транспортной инфраструктуры (проезд) находится объект культурного наследия "Усадьба Жолобова" (ул.Октябрьской революции, 33а-35), территория объекта обозначена в Правилах землепользования и застройки ст.49.

По мнению общественников, опубликованный приказ нарушает сразу несколько действующих на территории Российской Федерации законов: Федеральный закон об охране объектов культурного наследия №73-ФЗ (ст. 5.1; ст.34; ст.34.1), Градостроительный кодекс РФ (п.4 ст. 36; п.1 ст.41.1; п.3 ст.42; п.9 ст.43) и Земельный кодекс РФ (ст. 99), "создает основу для разрушительных действий в отношении старинного квартала".

"Мы считаем, что диалог по-прежнему возможен, старый квартал по улице Коробковской с уникальными садами и усадьбами нужен горожанам и городу, стоящему на пороге 300-летия", - заявляют в движении "Реальная история".

В связи с угрозой "деструктивных действий" там решили направить письма в УГМК, правительство Свердловской области, губернатору, в прокуратуру.

Ранее общественники опубликовали петицию с требованием сохранить исторический квартал.

Напомним, что свердловский минстрой возглавляет Михаил Волков, который до назначения на эту должность работал замдиректора УГМК по капитальному строительству.