Студенты Тимирязевки рассказали о давлении на их родителей

Студенты Российского государственного аграрного университета (РГАУ) – МСХА имени Тимирязева, выходившие с одиночными пикетами против политики нынешнего руководителя академии, рассказали о давлении на их родителей, передает корреспондент Накануне.RU.

"По сообщениям студентов, которые выходили с одиночными пикетами, представители руководства РГАУ обзванивали сегодня их родителей (не представляясь по имени, просто "Вам звонят из Тимирязевской Академии"). В разговоре пытались убедить родителей в том, что у них большие проблемы с воспитанием детей. Спрашивали родителей, что их дети рассказывали им о ситуации в ВУЗе. Просили явится родителей в ректорат РГАУ 9 числа для беседы. И просили поговорить их с детьми, чтобы родители попросили детей прекратить размещать в социальных сетях записи, касающиеся ситуации в ВУЗе. Это и называется" диалог" со стороны нынешней администрации академии?" – сообщили в официальной группе "Спасем Тимирязевку" в соцсети "Вконтакте".

Напомним, в начале недели студенты РГАУ вышли на одиночные пикеты в поддержку увольняемых преподавателей, которые попали в немилость и.о. ректора Галине Золиной. В сети запущена петиция с требованием прекратить развал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и увольнение профессоров.

На днях в поддержку и.о. ректора выступили деканы факультетов РГАУ. Они назвали информацию о разрушительной деятельности администрации вуза ложной, а поведение декана факультета агрономии Александра Соловьева, который едва не лишился работы из-за третьего выговора, – противоправным и провокационным. Студенты обвинили подписавшихся под обращением деканов в трусости и подлости.

По словам бывшего начальника управления протокольных мероприятий и аттестации кадров Оксаны Тарасенковой, деканы превысили полномочия, подписавшись под "открытым обращением", которое пресс-служба академии разместила на официальном сайте.

"Декан - это должностное лицо! Для того, чтобы поставить свою подпись, он обязан провести совет факультета и только на основании большинства голосов официально представлять мнение коллектива факультета. То, что произошло, это превышение полномочий декана", - рассказала Оксана Тарасенкова Накануне.RU.

Стоит отметить, что группа ученых университета написали обращение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, где рассказали о разрушительной деятельности и.о. ректора Галины Золиной: изменении структуры вуза, массовых сокращениях, приеме на работу своих знакомых. На прошлой неделе обращение было передано на рассмотрение в Минсельхоз.