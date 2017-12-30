Деканы Тимирязевки поддержали администрацию вуза

Пресс-служба Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева отреагировала на протест студентов, выступающих против увольнения декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева и разрушения академии. На сайте академии появилось "открытое письмо деканского корпуса", в котором главы факультетов выразили поддержку и.о. ректора Галине Золиной, назвали информацию о разрушительной деятельности администрации вуза ложной, а поведение Соловьева – противоправным и провокационным. Студенты обвинили подписавшихся под обращением деканов в трусости и подлости, передает корреспондент Накануне.RU.

13 деканов факультетов Тимирязевки выразили "серьезную обеспокоенность в связи с развернувшейся кампанией в социальных сетях, а также средствах массовой информации по дискредитации руководства университета в лице и.о. ректора Галины Дмитриевны Золиной".

"Разогретая и поддерживаемая деканом факультета агрономии и биотехнологий А.А.Соловьевым смута основана на передергивании информации, а то и откровенном вранье. Она формирует у студентов, а также потенциальных абитуриентов негативное отношение к профессорско-преподавательскому составу вуза, ставит под сомнение его профессиональную квалификацию, этические качества, наносит вред репутации вуза. Считаем своим долгом выразить свою позицию по данному вопросу и отметить, что представляемая в публичном поле непроверенная и ложная информация о деятельности администрации университета не соответствует действительности и наносит не только имиджевый вред, но и негативно сказывается на нашей общей работе. Вредит аграрному образованию в России в целом. Данным письмом мы выражаем свою полную поддержку действиям и.о. ректора РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Галины Дмитриевны Золиной..." - сказано в открытом письме.

Деканы осудили "провокационную деятельность" своего коллеги Александра Соловьева, которой получил в этом месяце третий выговор и едва не лишился работы по надуманным, как утверждают студенты, причинам.

Открытое письмо неприятно удивило студентов и выпускников академии: многие узнали в числе подписавшихся своих преподавателей, еще недавно защищавших опытные поля вуза от застройки.

"Вот не верю я, что Балабанов мог так поступить, или Усманов. Это адекватные преподы. Усманов защищал Тимирязевку во время полей, если это действительно так, то я в них разочарован", "Да, Валентина Аркадьевна Шабунина, вы просто пали в моих глазах", - написали студенты в официальной группе "Спасем Тимирязевку" в социальной сети "Вконтакте".

"Господа деканы! Я выпускница академии и мне стыдно, что я имела несчастье учиться у таких людей, как вы. Ваша трусость и подлость не имеет оправданий" - написала выпускника РГАУ Елена.

"Какие это деканы? Фуууу ужас. Надо же так пасть. Девочки - студентки борются за академию, а деканы держатся за свои должности", – добавила студентка Татьяна.

Многие предположили, что деканов, испугавшихся увольнения, просто-напросто "купили".

"Тщеславие на фоне разговора о традициях, принижение роли преподавателей, деканов и деканатов, власть управленческой бюрократии, ректорская чехарда, пускание пыли в глаза - такова сегодняшняя жизнь РГАУ. Позор министерству, допускающему к руководству вузом людей, далеких от науки и сельхозпрактики, но близких к министерским "авторитетам", - отметил бывший сотрудник академии Виктор.

Напомним, в начале недели студенты РГАУ вышли на одиночные пикеты в поддержку увольняемых преподавателей, которые попали в немилость и.о. ректора Галине Золиной. В сети запущена петиция с требованием прекратить развал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и увольнение профессоров.

К настоящему моменту пресс-служба РГАИ не ответила на официальный запрос Накануне.RU о происходящем в вузе.