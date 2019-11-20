Тимирязевку возглавил академик РАН

Новым ректором главного сельскохозяйственного вуза страны стал академик РАН Владимир Трухачев. Коллективу Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева его представил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Трухачёв с 1999 года занимал должность ректора Ставропольского государственного аграрного университета.

Напомним, в последние годы МСХА часто бывал на слуху с негативной стороны. Неоднозначной выдалась работа протеже Александра Ткачева Галины Золиной на посту ректора в 2016-2018 годах, при ней гремели скандалы с опытными землями вуза, из-за чего пришлось вмешиваться Владимиру Путину, и увольнением сотрудников, несогласных с политикой администрации Тимирязевки. В сентябре 2018 года исполняющей обязанности ректора была назначена Валерия Чайка.