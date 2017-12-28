Студентов Тимирязевской академии допросили после пикетов в защиту увольняемых преподавателей

Студентов Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева, устроивших в начале недели одиночные пикеты в поддержку увольняемых преподавателей - противников застройки опытных полей вуза, допросили сотрудники полиции. Как рассказали организаторы акции, представители органов внутренних дел пришли в общежитие вчера поздно вечером, а сегодня с аспирантами и преподавателями беседует лично исполняющая обязанности ректора и, по неподтвержденным данным, заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас в общежития РГАУ имени Тимирязева (бывшая аграрная академия) нагрянула полиция. Силовики из ОМВД по району Тимирязевский угрожают более десяти студентам, принявшим участие в акциях протеста в защиту своих преподавателей 26 декабря. Полиция растащила студентов на беседы по одному, требует составления объяснительных, в которых оговорить себя и товарищей, признав организацию несанкционированного митинга 26 декабря "под видом одиночных пикетов", - рассказали Накануне.RU в профсоюзе "Университетская солидарность".

Студенты вышли с одиночными пикетами 25 декабря. Таким образом они выразили протест действиям исполняющей обязанности ректора академии Галины Золиной, которые, по их словам, ведут к развалу Тимирязевки.

"Участники одиночных пикетов с начала 2017 г. протестуют против действий и.о. ректора Галины Золиной, ведущей непопулярную политику у преподавателей вуза. Золина проводит массовые увольнения сотрудников вуза, причем активисты убеждены, что увольняют прежде всего тех, кто протестовал против застройки опытных полей в 2016 г. Среди попавших в немилость ректора РГАУ - декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев, которому грозит увольнение. Профессору Соловьеву уже дали три выговора за полмесяца, включая выговор за участие в заседании комитета Госдумы в рабочее время", - отметили в профсоюзе.

На днях декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев чуть было не лишился работы. В повестку ученого совета 25 декабря был включен вопрос об увольнении профессора. Поводом послужил третий выговор, который преподаватель получил за "грубые нарушения". Так и.о. ректора академии объяснила свое решение.

"Одним из грубых нарушений считается отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд. Только за один прогул работодатель имеет право уволить сотрудника. К А.А. Соловьеву, который без уважительных причин отсутствовал на рабочем месте 20 ноября 2017 г. более пяти часов подряд, была применена более мягкая мера дисциплинарного взыскания – выговор. О своем отсутствии на рабочем месте Соловьев не поставил в известность непосредственного руководителя, проректора по учебно-методической работе. В письменном объяснении он сослался на участие в заседании научно-экспертного совета комитета Государственной думы по аграрным вопросам", - сказано в официальном сообщении Галины Золиной на сайте академии.

И.о. ректора отметила, что в университет не поступало официального приглашения на мероприятие в Госдуму. Между тем, такой документ есть и он адресован персонально Александру Соловьеву.

С ученого совета Соловьева увезли на скорой в предынфарктном состоянии, и вопрос о его увольнении не рассматривался.

Студенты вступились за профессора еще после того, как тот получил второй выговор: они написали Галине Золиной "открытое приглашение к диалогу", в ходе которого предлагалось уладить конфликты между преподавательским составом и администрацией вуза. Но диалог так и не состоялся, вместо этого к студентам пришли полицейские, рассказал Накануне.RU аспирант РГАУ им. Тимирязева Даниил Антонов. Первая встреча и.о. ректора с протестующими должна была состояться сегодня: после визита правоохранителей аспирантов и преподавателей вызывали на разговор в ректорат.

По данным активистов, разбираться с ситуацией в академию приехал замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев.

"Сейчас в 10 корпусе проходит встреча заместителя министра сельского хозяйства И.В. Лебедева со слишком беспокойными преподавателями кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства", - сообщается в группе "Спасем Тимирязевку" в социальной сети "Вконтакте".

Одновременно с этим поддержать студентов и сотрудников академии к административному корпусу вышли местные жители.

Отметим, что конфликт между администрацией вуза и сотрудниками начался еще в прошлом году, когда возник вопрос о передаче 101 га опытных полей академии Фонду содействия жилищному строительству. Передача земель под застройку вызвала протест студентов, академиков, общественников и депутатов, и 14 апреля 2016 г. Владимир Путин во время прямой линии распорядился оставить вуз в покое. В конце года место ректора Вячеслава Лукомца заняла Галина Золина, которая начала "разрушать" вуз.

"Свое руководство Золина начала с децентрализации университета: нарушения уставной деятельности университета, необдуманного произвольного изменения классической структуры вуза, ухода от процедуры выборов ректора, дискриминации в отношении кадровых сотрудников университета, массовых сокращений и расторжений трудовых договоров, закрытия крупных подразделений. С марта 2016 г. коллектив университета и студенты наблюдают массовые увольнения по "собственному" желанию, уже расторгнуты более 150 трудовых договоров. А ведь многие проработали в университете более 20 лет и делали свою работу добросовестно, качественно и от души. Новое руководство в лице врио Г.Д. Золиной продолжает освобождать от должностей кадровых работников (как она сама говорит – "делает зачистку"), для которых Тимирязевка была родным домом. При этом используются любые методы: и психологическое давление, и публичные оскорбления, дисциплинарные взыскания и лишение доплат с выплатой только голых окладов 7 тыс. 800-18 тыс. 500 руб., установление приказом издевательских стимулирующих выплат в размере 100 руб. Профсоюзом университета зафиксировано ухудшение условий труда работников, в том числе по выплате заработной платы, и, как следствие, общего уменьшения дохода людей на 60-80%", - об этом группа ученых университета написали в обращении председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, которое на прошлой неделе было передано на рассмотрение в Минсельхоз.

Оперативный комментарий пресс-службы РГАИ о происходящем в вузе получить не удалось. Накануне.RU направило в адрес и.о. ректора академии официальный запрос.