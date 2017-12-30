В Пулково львенок сбежал из клетки багажного отсека самолета

Львенка, который выбрался из клетки в багажном отсеке самолета авиакомпании "Ютейр", летевшего из Грозного в Санкт-Петербург, обнаружили по прибытии в аэропорту Пулково. Об этом сообщил ТАСС источник в аэропорту.

Информацию об этом подтвердили в управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"Могу официально подтвердить, что обнаружили животное в багажном отсеке по прибытии рейса из Грозного. Это был львенок, который сломал пластиковую клетку, в которой его перевозили, поэтому по прибытии был без клетки. Мы привлекли ветеринарных специалистов, чтобы его безопасно эвакуировать. Никто не пострадал, включая животное", - сказал собеседник агентства.

При инциденте никто не пострадал, молодой хищник находится под контролем ветеринарных служб, кому он принадлежит не уточняется.

В настоящее время самолет, на борту которого находился выбравшийся из клетки львенок, вылетел из Санкт- Петербурга обратным рейсом в Грозный.