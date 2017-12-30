Верховный суд признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президенты

Верховный суд России отказал оппозиционеру Алексею Навальному в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отмечается в решении суда, ЦИК мотивированно отказал в регистрации инициативной группы, выдвинувшей Навального в кандидаты на пост президента РФ, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Как отметил судья Верховного суда РФ, осужденный за тяжкое преступление гражданин не может участвовать в выборах.

"Оспариваемое истцом постановление (ЦИК) является законным и обоснованным. Порядок принятия решения ЦИК соблюден. А доводы административного истца являются несостоятельными", - огласил судья.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, 24 декабря оппозиционер подал документы в ЦИК о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2018 году. 25 декабря ЦИК отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, ввиду отсутствия у него пассивного избирательного права из-за наличия у него непогашенной судимости. Преступление, которое было инкриминировано Навальному, относится к числу тяжких, лишающих его права баллотироваться на должность президента РФ на протяжении 10 лет после снятия либо погашения судимости.

Сам Навальный, выступая на заседании ЦИК, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ.