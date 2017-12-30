В преддверии Нового года санврачи дали рекомендации по праздничному столу

Роспотребнадзор перечислил наиболее опасные с точки зрения отравления блюда новогоднего стола, а также дал ряд рекомендаций в преддверии праздника. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению санитарных врачей, наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, в первую очередь заправленные майонезом и сметаной; кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса - котлеты, рулеты, паштеты; студень и др.

Кроме того, возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций могут остаться на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.

В ведомстве подчеркнули, что с продуктами могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней. Кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции – когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов. Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их не правильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.

"Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты", - посоветовали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что перед готовкой и после контакта с сырой продукцией нужно мыть руки, использовать отдельные разделочные доски и ножи – для "сырого" и "готового", тщательно промывать зелень, овощи и фрукты, а также не готовить заблаговременно рубленное мясо.

"Если вы чувствуете себя не здоровым, особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе, ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей! В случае заболевания – немедленно обращайтесь за медицинской помощью", - подчеркнули в ведомстве.