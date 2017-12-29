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28.12.2017
экспертное мнение ;
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СКР возбудил уголовное дело в связи с пожаром в поселке Садовый в Екатеринбурге
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поджог (2014) | Фото:служба спасения СОВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пожаром в поселке Садовый в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, пожар произошел в квартире на пятом этаже в пятиэтажке по улице Верстовой (Орджоникидзевский район Екатеринбурга). Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путем поджога или иным общеопасным способом).

"По указанию руководства следственного управления СК России по Свердловской области, на месте происшествия работает усиленная областная следственно-оперативная группа, в том числе, наиболее опытные сотрудники отдела криминалистики регионального СКР, следователи районного отдела СК, а также представители МЧС и органы полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные мероприятия, направленные на наиболее тщательное установление в рамках возбуждённого уголовного дела (т.е. следственным путём) точных причин и очага возгорания", - сообщили в СКР.

Согласно полученным сведениям, погибших в результате инцидента нет. По предварительным данным, пострадал один человек – 33-летний хозяин квартиры, который ожогами доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе расследования рассматриваются различные версии инцидента, в том числе, совершение противоправных действий самим хозяином жилища из-за якобы ранее имевшего место бытового конфликта. В связи с чем, в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о проведении в отношении данного гражданина судебной психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем, ситуацию прокомментировали и в АО "Екатеринбурггаз", поскольку в СМИ появлялись версии о взрыве бытового газа. " Первоначально в СМИ появилась версия о взрыве газа, однако специалисты АО "Екатеринбурггаз" не подтверждали данную версию, поскольку обстановка происшествия не типична для взрыва газа. Очаг возгорания находился в жилой комнате, а не на кухне, где установлена газовая варочная поверхность. Кухонная мебель не повреждена. Варочная поверхность от огня не пострадала, находилась в работоспособном состоянии, краники были отключены. Внутридомовой газопровод без деформаций и повреждений. Запаха газа опрошенные соседи по дому не чувствовали. Был сильный запах гари и оплавившегося пластика. Техническое обслуживание газового оборудования в данной квартире проводилось в регламентные сроки, в сентябре 2016 года. АО "Екатеринбурггаз" окажет максимальное содействие следствию по данному уголовному делу для выяснения истинных причин случившегося", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

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29.12.2017 09:01 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:01 Екб


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СКР возбудил уголовное дело в связи с пожаром в поселке Садовый в Екатеринбурге
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