Украина готовит новую мобилизацию, - Басурин

Украинское руководство планирует провести очередную мобилизацию. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, украинская армия готовится к очередной частичной мобилизации, проведение которой спланировано на январь-март 2018 года. Согласно полученным разведданным, мобилизация будет проходить в режиме секретности. Призывников и мобилизуемых будут вызывать на сборные пункты под прикрытием сверок списков учета. Мужчины младше 45 лет, не смогут покинуть территорию Украины "без соответствующего разрешения военного комиссариата и отделения СБУ по месту прописки".

Напомним, на Украине состоялись уже по меньшей мере семь "волн мобилизации".