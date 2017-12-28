Сын главного новосибирского пристава осужден на 9 лет за сбыт наркотиков

Житель Новосибирска осужден за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Как уточняется, обвинительный приговор вынесен 24-летнему Вадиму Эрлеру - сыну главного судебного пристава Новосибирской области.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, в сентябре 2017 года сотрудниками транспортной полиции задержан молодой человек, у которого изъяты 30 свертков с наркотическим веществом. "В ходе расследования уголовного дела следователем получены признательные показания фигуранта, в частности молодой человек пояснил, что решил заработать денежные средства путем приобретения и дальнейшей продажи наркотических средств", - отметили в ведомстве.

Приговор в силу не вступил.