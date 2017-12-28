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28.12.2017 13:26 Мск (15:26 Екб)
общество | В России
Винни-Пух и СКР: Центробанк выпустил новые памятные монеты
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памятные монеты, Центробанк (2017) | Фото:cbr.ru

Банк России с 28 декабря выпускает в обращение несколько видов памятных монет из серебра и недрагоценных металлов, сообщает пресс-служба ЦБ.
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В частности, в обращение выпускаются две серебряные памятные монеты номиналом 3 рубля из серии "Легенды и сказки народов России" - "Жар-птица" и "Царевна-лягушка". Тираж каждой из них - 5 тысяч штук.

Наиболее крупным тиражом выпущены монеты, посвященные работам отечественных аниматоров - мультфильмам про Винни-Пуха, а также про трех богатырей.

памятные монеты, Центробанк(2017)|Фото:cbr.ru

Каждая из этих монет номиналом 25 рублей будет выпущена в обычном и специальном (с цветными фигурами персонажей) исполнении. При этом тираж обычных монет будет в несколько раз больше - 450 тысяч против 50 тысяч штук.

Одновременно с 25-рублевками с героями мультфильмов будут выпущены и серебряные монеты номиналом 3 рубля. Эти монеты будут больше и тяжелее обычных, а тираж их не превысит 3 тысяч экземпляров.

Кроме того, выпускаются памятные серебряные монеты из серии "Алмазный фонд России", а также серебряная монета, посвященная Следственному комитету.

памятные монеты, Центробанк(2017)|Фото:cbr.ru

В ЦБ напоминают, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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28.12.2017 13:26 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:26 Екб


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Винни-Пух и СКР: Центробанк выпустил новые памятные монеты
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