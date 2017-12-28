В Китае назвали главные дипломатические события будущего года

Министр иностранных дел КНР Ван И назвал четыре главных дипломатических события 2018 г. Он рассказал в интервью газете "Жэньминь жибао", что, по версии китайского внешнеполитического ведомства, ими станут Боаоский Азиатский форум, саммит ШОС, форум Китайско-африканского сотрудничества и Международная выставка-ярмарка импортно-экспортных товаров. В целом, Китай будет действовать исходя из результатов прошедшего в мае форума "Одного пояса – одного пути". Китай построит постфорумный механизм и продолжит реализацию своей инициативы с основным вниманием на инфраструктуру и международное сотрудничество в сфере производственных мощностей. Продолжится строительство транзитных путей и экономических коридоров.