Маньяк получил пожизненное за убийство мальчика в Прикамье и надругательство над девочкой в Оренбурге

30-летний житель Краснокамска наказан за несколько преступлений против шести маленьких детей – трех мальчиков и трех девочек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

Суд наказал его пожизненным лишением свободы в колонии особого режима.

Напомним, пермяку вменяли, в частности, то, что он весной 2011 г. напал на двух маленьких мальчиков, гулявших в лесу в пригороде Краснокамска. В октябре 2013 года там же он напал на первоклассника, вывез его в безлюдное место, где надругался. Позже насильник убил семилетнего ребенка и закопал его тело на даче. Ученика искали волонтеры, спасатели и многие другие.

Через три года злоумышленник устроился на работу в распределительный центр одной из крупных розничных торговых сетей, переехал в Оренбург. В январе 2017 года пермяк выпил спиртного, "закусил" его наркотиками и сел в автомобиль. Он попытался украсть для насилия 9- и 11-летних девочек, однако те стали сопротивляться и кричать, что спасло им жизнь.

В тот же день пермяк напал на проходившую по улице 12-летнюю школьницу, затолкал ее в багажник и вывез на окраину, где надругался. Пока девочка была в багажнике, она смогла позвонить матери, та обратилась в полицию. Вечером того же дня на окраине Оренбурга нашли машину, в которой были девочка и насильник. Впоследствии маленькую пермячку и искавших ее волонтеров наградили за мужество.